Не уехала в Израиль вслед за Пугачевой: Орбакайте наведалась в салон Лисовца, чтобы привести себя в порядок

Певица и актриса Кристина Орбакайте дала понять, что находится в Москве.

Известная певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой уже почти три месяца находится в Израиле.

Однако часть семьи Пугачевой предпочла остаться в России. Так, в Москве сейчас находятся два внука Аллы Борисовны — Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Никуда не уехала из столицы и дочь Примадонны, Кристина Орбакайте. Она активно гастролирует по России и к тому же готовится к своему концерту в Москве.

В микроблоге Кристина Орбакайте разместила видео, которым доказала, что она в столице.

Кристина Орбакайте наведалась в салон красоты своего давнего друга, звездного стилиста Владислава Лисовца. Дочь Аллы Пугачевой показала, как мастер ухаживает за ее светлыми локонами.

«День хороших волос», — подписала кадры Кристина Орбакайте.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте показала в микроблоге подросшую дочку Клаву Земцову.

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