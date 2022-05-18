Режиссер новых «Елок» высказался об участии Урганта и Светлакова в фильме

В среду, 18 мая, в Сети появились слухи о том, что сейчас снимается продолжение новогоднего фильма «Елки-9» и якобы главные герои Иван Ургант и Сергей Светлаков в картине больше не участвуют.

Режиссер фильма Евгений Кулик сообщил на этот счет следующее:

«Есть ли в новых «Елках» Иван Ургант и Сергей Светлаков, пока что секретик. Сюрпризов в фильме будет очень много. Надеюсь, очень скоро смогу рассказать и по поводу кастинга», — заявил он в соцсетях.

Кулик также рассказал, что в этот раз фильм впервые сняли с настоящим снегом. Съемки проходили в Карелии. До этого же киношники использовали искусственный.

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