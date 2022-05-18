«Мы не влезем»: Бузова в прозрачных шортах и боди засняла, как стилисты маскируют изъяны ее фигуры

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых популярных персон в России. Она ведет несколько передач, а также успевает давать концерты. При этом артистка каждый раз продумывает свои образы.
Недавно она устроила целую выставку нарядов на закрытой вечеринке. Так она отметила 18 лет с начала карьеры на телевидении. А вот на премии «Жара» звезда сразила публику, появившись на красной дорожке без белья.
Для Ольги этот вечер запомнился тем, что она встретила Даву, с которым раньше была в отношениях. Но кроме сурового взгляда, телеведущая ничем его не одарила. А вот 18 мая она весь день провела на съемках клипа.
По всей видимости, артистка готовит выпустить горячий трек. Сначала Бузова покрасовалась в наряде школьницы, но потом облачилась в боди с разрезами и прозрачные шорты.
В соцсети оказались кадры, на которых стилисты пытаются сделать так, чтобы Ольга не застряла в лаковых ботфортах. Но она с трудом влезла в них.
«Коротко о том, как на меня одевают сапоги. Мы не влезем», — пожаловалась звезда.
«Уже влезли! Уже надели один сапог!» — отметили стилисты.
Потом телеведущая закричала. Она едва поместилась в обуви. Поклонники были удивлены. «Как до такого дошло?», «Какой красивый костюм, и Оле очень идет синий цвет», «Ой, как круто в этом цвете», «Как всегда, прекрасна», «Это очень смешно», — прокомментировали пост подписчики.
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