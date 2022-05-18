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«Стала выглядеть хуже»: о новом цвете волос Седоковой рассудила Миро

Блогер считает, что Анне Седоковой нужны перемены.

«Стала выглядеть хуже»: о новом цвете волос Седоковой рассудила Миро
Анна Седокова. Фото: соцсети

Известный блогер Лена Миро прокомментировал смену имиджа певицы Анны Седоковой, которая накануне превратилась в блондинку.

Анна Седокова теперь блондинка
Анна Седокова теперь блондинка. Фото: соцсети

«Стала, на мой взгляд, выглядеть хуже. Женщина радикально меняет прическу, будь то цвет волос или новая длина, когда ей хочется перемен. Перемен хочется, когда в жизни что-то не устраивает», — написала в «ЖЖ» Миро.

А не устраивает, по мнению акулы пера, Анну Седокову она сама, нет у нее, дескать, уверенности в себе. Миро посоветовала наполнять себя изнутри, вместо того чтобы портить волосы.

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