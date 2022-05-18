«Стала хорошей ведущей»: муж Лизы Арзамасовой публично дал характеристику Алине Загитовой

Прославленный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух обратился к Алине Загитовой в день рождения.

Восемнадцатого мая отмечает свой день рождения известная фигуристка, олимпийская чемпионка и телеведущая Алина Загитова.

Звезде льда и экрана исполнилось двадцать лет. В этот день красавица-спортсменка принимает поздравления от своих близких, поклонников и коллег.

Поздравил Алину Загитову и продюсер проекта Первого канала «Ледниковый период», прославленный фигурист Илья Авербух.

Он публично обратился к Алине Загитовой в микроблоге, оценив ее достижения к двадцати годам.

«Алина, поздравляю тебя с днем рождения! Мне очень радостно видеть, как ты растешь и развиваешься, как стала хорошей ведущей в проекте «Ледниковый период». Всегда интересно с тобой работать над постановкой новых номеров. Желаю тебе всевозможных свершений и побед! Взятия новых высот, всех тех, которые ты поставишь перед собой и победишь на них, как победила на Олимпийских играх!» — написал муж Лизы Арзамасовой Илья Авербух.

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