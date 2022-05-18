Юлия Чичерина поделилась своими мыслями о нашей боеспособности

Юлия Чичерина, активно поддерживающая спецоперацию, выразила свою уверенности в мощности Российской армии. По словам певицы, ее очень сложно остановить:

«Сейчас такая обстановка, что и Финляндия, и Швеция хотят в НАТО. Я думаю, что мы остановимся на каком-то берегу. Желательно, на Атлантическом. Машина мощная. Ее сложно остановить. Она уже запущена. Мы готовы идти до конца!» — сообщает издание Аrgumenti.ru.

Ранее артистка высказывалась о своих коллегах, уехавших или планирующих уехать за рубеж. Юлия Чичерина считает, что среди них много таких, которым элементарно страшно, которые не могут решить, что им делать, и им нужно помочь определиться.

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