Внук Пугачевой будет опечален: звезда «Ледникового периода» Забияко «сбегает» из России ради денег в Канаде

В 2020-м Наталья Забияко объявила о завершении карьеры.

Наталья Забияко два года назад заявила, что уходит из большого спорта из-за травм своего партнера Александра Энберта.

Фигуристка сказала, что не успеет с новым партнером подготовиться к Олимпиаде, да и вряд ли найдет достойную замену.

Однако замена все-таки нашлась. Но не в России, а в Канаде. Теперь с ней на лед будет выходить Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

Тренироваться Наталья Забияо будет у Бруно Маркотта, сообщают «РИА Новости».

Напомним, в паре с Александром Энбертом фигуристка стала серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане, бронзовой медалисткой чемпионата мира-2019, победительницей двух этапов Гран-при.

Широкому круг зрителей Наталья Забияко стала известная после участия в «Ледниковом периоде» Первого канала в прошлом году, составив пару с Никитой Пресняковым, старшим внуком Пугачевой.

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