Популярный ведущий предложил Галкину учить иврит, а Пугачеву потребовал вернуть домой

Алла Пугачева и Максим Галкин уже три месяца живут в Израиле. Артист из-за границы часто критикует свою страну, поэтому многие ему отказали в контрактах.

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов считает, что юмористу можно и дальше оставаться в Израиле. А вот Алле Пугачевой хорошо бы вернуться в обратно в Россию.

«Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачеву — верните!» — заявил журналист.

Буквально вчера Алла Пугачева заявила журналистам, что в сентябре планирует приехать в Москву. По ее словам, детям надо идти в школу, а сейчас они учатся онлайн. Галкин же промолчал в тот момент.

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