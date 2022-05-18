Есть что показать: Боня в нюдовом топе не по размеру засветила роскошное декольте в Каннах

42-летняя телеведущая приехала на кинофестиваль. Она поделилась пикантными кадрами из гримерки.

Виктория Боня стала знаменитой благодаря шоу «Дом-2». Но потом она работала телеведущей и запустила свой бренд одежды. А когда у нее закрутился роман с миллионером Алексом Смерфитом, светская львица переехала в Монако.

Она живет там уже больше десяти лет и воспитывает дочку Анджелину. Не раз бизнесвумен оказывалась на ковровых дорожках. В этом году она снова приехала на Каннский кинофестиваль.

Боня для выхода в свет тщательно подбирала образ. В соцсети она показала, сколько времени ушло на подготовку. В гримерке телеведущая предстала в белых брюках и нюдовом топе, который едва прикрыл ее бюст.

Примечательно, что она решила украсить шею ожерельем. На красную дорожку Виктория вышла в пышном платье французского дизайнера. Бальный наряд подчеркнул ее талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда в 42 года. Многие отметили, что у нее роскошная фигура. «Ну, что за чудо», Ох, Вика«, «А может, стоило и на публике показать декольте?», «Топ не по размеру», «Очень красивая», «Смогла покорить взглядом», «Ох, Вика! Хороша», «Когда фигура просто бомба», «Я любуюсь вашими формами», «А она настоящая?» — стали комментировать кадры подписчики.

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