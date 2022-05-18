Изгиб L, с эффектом лисьих глаз: Рудова похвасталась новыми наращенными ресничками

Многие звезды уверяют своих поклонников, что их красота естественная и они, дескать, ничего с собой никогда не делали. Актриса Наталья Рудова не из таких — она не скрывает, что от природы русая и даже рассказала, как красит волосы.

больше по теме Ольга Серябкина назвала три пункта, которые позволяют ей шикарно выглядеть И спортивных тренировок среди них нет.

Делает это, конечно же, звезда не сама, а при помощи суперпрофессионального мастера, который воркует над ее локонами несколько часов. Главная фишка ее красивого оттенка — это легкий флер розового перламутра, который достигается за счет грамотного колорирования.

Кроме того, Наталья Рудова регулярно наращивает ресницы, но не экспериментирует с экстремальным объемом и длиной, предпочитая естественный эффект. На это раз артистка сделала «лисьи» реснички с модный сейчас изгибом L.

«Красивые?» — спросила знаменитость у своих поклонников в Telegram.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.