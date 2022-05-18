Само очарование: постройневшая Ирина Дубцова в струящемся платье цвета индиго предстала на пляже

Певица уехала в отпуск. Она поделилась первыми кадрами с роскошного курорта.

Ирина Дубцова прославилась, когда участвовала в «Фабрике звезд». Теперь она не только исполняет песни, но и пишет их. В интервью артистка признавалась, что знаменитости стоят в очереди за хитами и платят большие деньги.

Не удивительно, что певица привыкла жить на широкую ногу. Она проживает в особняке с сыном Артемом, которому 16 лет. Также каждый год звезда ездит на море.

На днях Дубцова прилетела на свой любимый курорт — Мальдивы. Она поделилась первыми кадрами с отдыха. Певица покрасовалась на пляже с пальмами. Она облачилась в струящееся платье цвета индиго с пятнистым принтом.

Примечательно, что наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Ирина выглядела еще более хрупкой, а шляпка и сланцы Hermes дополнили ее образ.

«Добавим красок сами», — написала артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина в 40 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Платье бомбическое», «Стильная красавица», «Вы очень обворожительны», «Ну какая же вы красивая», «Ну какая же вы красивая», «Как похудела! Не узнать», «Очень стройная», «Платье смотрится изумительно», «Шикарная шляпа», «Ох, какая классная», «Запредельно красивая», «Ух, какая мадам!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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