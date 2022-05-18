«Отбросило на обочину»: как Заворотнюк попала в жуткую аварию

После этого Анна не хочет садиться за руль.

Анна Заворотнюк, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, не водит автомобиль, хотя уже несколько лет имеет на руках водительские права. А все из-за страха, который в нее вселился после жуткой аварии, в которую модель попала буквально через пару месяцев после получения документов на вождение.

«В ней участвовало семь машин. В меня влетела газель, меня отбросило на обочину, а газель методом домино протаранила остальные машины. После этого у меня напрочь отшибло желание садиться за руль», — рассказала Заворотнюк в социальных сетях.

К слову, ранее стало известно, что Анна готовится стать матерью. Она давно живет с неким мужчиной в гражданском браке, но не хочет рассказывать о нем широкой публике.

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