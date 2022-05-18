В одних колготках: беременная Лиза Монеточка показала подросший живот, скинув юбку

Популярная исполнительница Лиза Монеточка и ее муж Виктор Исаев ждут первенца. Лиза Монеточка не так давно рассекретила свою беременность и даже рассказала, что ждет девочку.

С тех пор, как ее прекрасное состояние перестало быть тайной, Лиза Монеточка начала публиковать в микроблоге снимки, на которых видны изменения ее фигуры.

Живот у Лизы Монеточки уже довольно внушительных размеров. Певица показала нетривиальное для будущей мамы фото.

В кадре она предстала в одних колготках, которые натянула на подросший животик, и футболке, завязанной узлом под грудью.

Запечатлелась вокалистка в профиль, чтобы формы были видны более отчетливо. Поклонники тут же начали оставлять шутливые комментарии к кадру.

«Была монеточка — стала копилочка», «Монеточка родит копеечку», «Пельменей бахнула?», «Это прекраснее Рианны», — высказались в Сети.

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