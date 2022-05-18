«Наша сказочная принцесса»: Навка красиво поздравила Загитову с днем рождения

18 мая олимпийская чемпионка Алина Загитова отмечает свой день рождения. Фигуристке исполнилось 20 лет.

И хотя звезда российского льда еще в 18 лет ушла из большого спорта, она до сих пор выступает в рамках различных шоу, ведет проект Первого канала «Ледниковый период», играет в музыкальных спектаклях Татьяны Навки. Она и обратилась к своей коллеге с трогательными словами поздравлений в своем телеграме.

«С днем рождения, наша сказочная принцесса! Алина, моя милая девочка, ты настоящая трудолюбивая пчелка с потрясающим талантом и твердым спортивным характером, которые помогают тебе в жизни добиваться тех высот, к которым ты стремишься! Я уверена, что это еще начало», — написала Навка.

Фигуристка пожелала Алине счастья и любви, а также исполнения мечтаний.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.