«Идет в счастливую жизнь»: Аня Левченко из «Дома-2» показала, как годовалый сын делает первые шаги

Наследник Ани Левченко и Валеры Блюменкранца уверенно протопал по комнате.

Сыну экс-участников «Дома-2» Ани Левченко и Валеры Блюменкранца Давиду первого апреля исполнился год. Маленький наследник пары уже начал делать первые самостоятельные шаги.

Аня Левченко гордится успехами сына. В микроблоге экс-участница проекта «Дом-2» поделилась видео, которым запечатлела, как бодро шагает по комнате годовалый Давид.

В кадре видно, как одетый в боди стального оттенка, Давид улыбается и делает несколько шагов навстречу маме. Он проходит мимо игрушек, но в какой-то момент теряет равновесие и с довольным видом плюхается на попку.

«Идет в счастливую жизнь», — подписала видео Аня Левченко.

Стоит добавить, что поклонники пары экс-участников «Дома-2» обожают смотреть видео с участием Давида и его мамы Ани Левченко. Они считают, что Анне очень идет материнство, и со своей ролью она справляется прекрасно.

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