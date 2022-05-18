«Похож на Киркорова больше, чем сын Киркорова»: Стоцкая показала подросшего сына

Сколько бы не оправдывалась Анастасия Стоцкая, что ее дети — 10-летний сын Саша и 4-летняя дочка Вера — родились от ее бывшего мужа Сергея Абгаряна, их не перестают сравнивать с Филиппом Киркоровым.

Масла в огонь подлил и сам король эстрады, который признался, что них был бурный роман, да и наследник Анастасии ему тоже кажется похожим на него.

Накануне Анастасия Стоцкая отметилась на прогулке с подросшим Сашей, выставив фото с променада в соцсети. И, стоит признать, что сходства не поубавилось, это заметили поклонники.

«Похож на Киркорова больше, чем сын Киркорова», «Маленький Киркоров подрастает», «А ноги-то длинные, как у Киркорова», — написали в соцсетях фолловеры.

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