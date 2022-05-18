Смуглый и бородатый! В Сеть утекли снимки Волочковой в бикини с новым кавалером на яхте

Личная жизнь Анастасии Волочковой бьет ключом. 46-летняя балерина укатила на моря с новым кавалером. При том, что сама артистка возлюбленного в личном микроблоге показывала только со спины, кстати, мужчина балерины сложен вполне атлетично, его лицо Анастасия предпочитает скрывать. Несмотря на это, пляжные снимки Волочковой с новым брутальным кавалером все-таки утекли в Сеть.

Так, у поклонников артистки появилась возможность увидеть очередного бойфренда звездной блондинки. Мужчина у Анастасии видный, смуглый и бородатый. И как намекала сама балерина, вполне обеспеченный.

Между прочим, ухажер арендовал для любимой целый остров, что абсолютно покорило Волочкову. «Снят для меня прекрасным человеком, с которым мне чудесно! Быть любимой — это счастье! Невероятное романтическое путешествие», — говорила балерина про этот подарок.

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