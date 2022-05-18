Ольга Сутулова в мерцающем платье с пайетками не скрыла округлившийся животик

Ольга Сутулова уже давно снимается в кино. Зрители видели ее в фильме «Зал ожидания». Также она снялась в картинах «Ленинград», «Нирвана» и сериале «Содержанки».

Уже больше 10 лет актриса счастлива в браке с Евгением Стычкиным. Ради нее он ушел из семьи. У пары растет сын Михаил, которому скоро исполнится два года. Никто не ожидал, что в 42 года звезда снова решится стать мамой.

На днях в Москве состоялась премьера нового сериала Кинопоиска «Нулевой пациент» — семисерийной драмы. В кинотеатре «Художественный» собралось много звезд.

Появился на красной дорожке и Стычкин, который сначала позировал один. Но с ним пришла супруга. Сутулова облачилась в силуэтное платье с блестящими пайетками розового цвета. Лук дополнили туфли на каблуке и плащ. Наряд подчеркнул ее округлившийся живот. Пара так объявила о беременности.

Не удивительно, что актера также поддержала мама Ксения Рябинкина, которая уже скоро снова станет бабушкой. Отметим, что этот сериал — проект режиссерского тандема Евгений Стычкин — Сергей Трофимов.

Поклонники осыпали комплиментами Сутулову. Многие отметили, что беременность ее красит. Напомним, что также на премьере отметились: Ида Галич, Сергей Бурунов, Стася Милославская, Павел Табаков, Юрий Быков, Роман Билык, Ксения Соловьева, Евгений Сангаджиев, Антон Беляев, Зоя Бербер, Анастасия Красовская, Ольга Бодрова, Яна Чурикова и другие звезды.

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