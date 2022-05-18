Сколько миллионов отдала Решетова за недвижимость в Дубае, в которой даже жить не собирается

Анастасия Решетова в последнее время только и делает, что путешествует «за бугром». Цель ее передвижений не слишком понятна, экс-девушка Тимати предпочитает особо не распространяться на эту тему.

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Вот только поклонники стали переживать за воспитание ее сына Ратмира, который в основном сейчас находится под наблюдением отца и бабушки Симоны.

Тем не менее Анастасия Решетова сообщила, что в Дубае она приобрела жилье и стала резидентом эмирата.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», недвижимость Анастасии Решетовой в Дубае стоит более 20 миллионов рублей. По словам риелтора Юрия Паршикова, если модель купила квадраты именно для инвестиции, то, скорее всего, выбрала для этого сообщество вилл и таунхаусов Damac Hills в районе Дубай Марина. Их стоимость начинается от 25 миллионов рублей и может достигать 355 миллионов.

Популярным среди отечественных звезд также считается район небоскребов Jumeirah Beach Residence. Здесь располагаются в основном высотки в 25-40 этажей, а их цена начинается от 17 миллионов рублей.

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