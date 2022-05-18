Агата Муцениеце с модной прической «пляжные локоны» и в кожаной куртке появилась в театре

Бывшая жена Павла Прилучного в новом аутфите посетила спектакль «Бульба.Пир» в Театре на Бронной.

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она не скрывает, что любит проводить время на съемочной площадке. В ее копилке десятки работ, в том числе с Александром Робаком и Павлом Прилучным, с которым она даже была в браке.

Супруги развелись два года назад, когда артистка вынуждена была пожаловаться на жестокость мужа. Но у них есть дети Тимофей и Мия, поэтому они сохранили дружеские отношения.

Не так давно Агата вернулась из Дагестана, где была на съемках. У нее выдались свободные дни, поэтому она видится с подругами и даже показала новый дом, который строит для себя и детей.

Примечательно, что актриса накануне решила выйти в свет. Она отправилась в Театр на Бронной с подругой. Муцениеце отказалась от вечернего лука, выбрав более комфортный кэжуал стиль. Она покрасовалась в салатовой рубашке с принтом и кожаной куртке.

Ее образ дополнила модная укладка «пляжные локоны», которую также любит делать Алла Пугачева. Она предпочла выглядеть естественно, поэтому от яркого макияжа отказалась. Артистка насладилась спектаклем «Бульба.Пир».

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Очень люблю вас за такие наряды без пафоса», «Очень свежо выглядите», «Ну что за красавица! Куртка вообще огонь», «У вас просто идеальная внешность», «Как круто сочетали яркую рубашку с курткой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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