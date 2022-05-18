Ивана Урганта и Сергея Светлакова не будет в новых «Елках»

Это будут первые «Елки», снятые без двух главных героев.

Шоуменов и актеров Ивана Урганта и Сергея Светлакова не будет в девятой части комедии «Елки». Об их возможном участии в проекте ничего не известно.

На тарелке с именами всех членов съемочной группы и актерского состава, которую традиционно разбивают на старте съемок, их фамилий тоже нет. Это явное свидетельство, что в проекте грядут перемены.

Одна из главных ролей в девятых «Елках» будет отведена актеру Евгению Кулику. Он выступил одним из сценаристов проекта и креативным продюсером, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что первая часть комедии «Елки» вышла на экраны в 2010 году. После последовали вполне успешные продолжения. Правда, последние части уже не пользовались такой сильной любовью зрителей.

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