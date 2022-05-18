«Уничтожил Аллу, которую мы знали раньше»: Данко считает, что Галкин лишил страну Пугачевой

Певец уверен, что в замужестве с Максимом Галкиным Примадонна ушла в его тень. Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

Певец Данко в весьма нелестных формах высказался о шоумене Максиме Галкине. Так, артист считает, что нынешний муж Примадонны просто уничтожил ее, лишив страну именитой певицы. Вот уже третий месяц Алла Пугачева с мужем шоумен и двойняшками Гарри и Лизой живет в Израиле. При этом Максим Галкин намекнул, что лишился всех рекламных контрактов. Однако юморист не растерялся, он уже придумал как заработать на израильтянах. Так, шоумен собирается дать гастрольный тур, билеты на его концерты местные раскупили как горячие пирожки в базарный день.

Свое мнение об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль высказал и певец Данко в интервью Teleprogramma.pro. Артист считает, что Максим Галкин оказывает давление на Примадонну, загоняя ее в свою тень.

«Я считаю, что Галкин лишил страну Пугачевой. С его появлением она перестала петь нормальные песни, быть творческой единицей. Налицо то, что человек просто душит «наше все». И я уверен, что эти решения, — это его мнение. Мне кажется, Алла Борисовна в плену у Галкина. Возможно, в семейном плане Алла Пугачева с ним и расцвела, все-таки у нее муж и дети, но ту Пугачеву, которую мы раньше знали, Галкин уничтожил. Ни песен новых, ничего. Она превратилась в его тень. Мне кажется, супруг на нее очень давит. Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Но она другого уровня человек. Мне кажется, ее надо освобождать от Галкина», — уточнил Данко.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!