В трендовых тонах: Кудрявцева в жакете-кейпе и лодочках цвета сочной травы вышла на променад

Лера Кудрявцева уже много лет ведет передачи на телевидении. Она строит карьеру с 18 лет, поэтому успела добиться больших высот. Ее зовут на концерты и фестивали.

Многие зрители не представляют «Новую волну» или «Песню года» без знаменитой блондинки. К слову, она вечера предпочитает проводить дома с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Если в молодости звезда была частой гостьей светских раутов, то теперь у нее другие приоритеты.

Но в свои 50 лет она может похвастаться моложавым видом и стройностью. Лера признавалась, что не так идеально выглядит, как многим кажется. А вот наряды она носит женственные и яркие.

На этот раз телеведущая после работы вышла на променад. Она щегольнула в узких черных брюках и белой блузке на запах. Изюминкой образа стал жакет-кейп в розовом цвете и лодочки актуального оттенка сочной травы. Она подчеркнула свои изящные щиколотки.

К слову, Кудрявцева позировала в дорогостоящего автомобиля. Она похвасталась своим железным конем. А вот поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что наряд ее освежил.

«Изящна, как всегда», «Лера, как всегда, отлично выглядит!», «Куколка», «Яркая, красивая, уверенная в себе личность», «Просто красотка», «Какие крутые цвета», «Сочетание бомбическое», «Какая стройная», «Не скажешь, что 50 лет», «Как вам удается выглядеть так молодо?», «Просто Барби», «Один восторг от этого образа», — прокомментировали пост подписчики.

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