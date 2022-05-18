«Ненавижу роль жертвы»: Бородина оправдалась после слухов о непристойном жесте в сторону Бузовой

Как отметила телеведущая, ее надо научиться «обижать правильно».

Телеведущая Ксения Бородина в «Телеграме» заявила, что не показывала непристойного жеста в сторону певицы Ольги Бузовой на премии «Жара».

«Ребят, вы думаете, меня пугает роль злодейки? А кто-то вечная жертва, а я злая тетка?! Да я не против. Вы бы научились меня обижать правильно, я ненавижу роль жертвы». Ксения Бородина

Как заметила Ксения Бородина, к роли злодейки она уже давно привыкла.

больше по теме Ольга Бузова сделала откровенное признание о материнстве и детях Телеведущая во время празднования 18-летия карьеры затронула болезненную тему.

Ранее фанаты Ольги Бузовой набросились на Ксению Бородину. Они посчитали, что она показала непристойный жест в сторону певицы, когда та выходила на сцену.

На самом деле жест Бородиной был показан блогеру Давиду Манукяну. Поклонники Бузовой сделали скрин со страницы друга Филиппа Киркорова и выдали, будто бы Бородина показывала средний палец их любимице.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.