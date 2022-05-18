«Все люди очень открытые»: Алена Свиридова рассказала, как в Узбекистане относятся к русским

Певица побывала в этой стране на майских праздниках.

Певица Алена Свиридова заявила, что в Узбекистане, где она побывала на майских праздниках, прекрасно относятся к россиянам и нашей стране.

По словам Свиридовой, женщины на улицах Узбекистана ходят в ярких платьях и шароварах, мужчины в тюбетейках, дедушки в чапанах, как с картинки. Узбеков она назвала людьми с чувством собственного достоинства. При этом она заметила, что они очень толерантные, сообщает «АиФ».

«Я ходила там в шортах. И косых взглядов не было. Все люди очень открытые, идут на контакт. Почти все говорят по-русски, за исключением, может быть, совсем маленьких детей. И главное — в Узбекистане любят россиян». Алена Свиридова

Напомним, что Алена Свиридова — заслуженная артистка России. Кроме того, она член Союза писателей России.

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