Именинница в свои 20 лет! Алина Загитова в платье-бюстье щегольнула изящными ножками

Фигуристка из Ижевска, ставшая олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании на Играх в Пхенчхане, 18 мая отмечает день рождения. Алине Загитовой исполнилось 20 лет. Она — одна из самых титулованных спортсменок современности. Завоевав все возможные медали, подопечная Этери Тутберидзе объявила о приостановке спортивной карьеры. При этом Алина остается на виду: она выступает в ледовых шоу, стала соведущей Алексея Ягудина в проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

На личной страничке в микроблоге фигуристка поделилась свежими кадрами, представ в праздничном наряде. Алина Загитова примерила черное монохромное платье-бюстье, отдав предпочтение ультракороткой юбке. Наряд идеально подчеркивал точеную фигурку спортсменки, точь-в-точь повторяя все ее девичьи изгибы. Изюминкой образа стали тонкий поясок и босоножки на высоком каблучке с платформой. А свои длинные волосы спортсменка оставила распущенными. Главный акцент фигуристка сделала на стройности ножек и узкой талии.

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