«Хюррем обожала фиолетовый — цвет Османов»: Мерьем Узерли щегольнула в платье с рукавами в виде крыльев бабочки

Мерьем Узерли в небесно-голубом платье с рукавами в виде крыльев бабочки появилась на Канском кинофестивале. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» отдала предпочтение струящемуся наряду от российского бренда Yanina Couture. Изюминкой образа стал фиалковый пояс-бант, которым партнерша Халита Эргенча утянула стройную талию. Также лавандовый принт в виде павлиньего узора встречается на подоле и прозрачном декольте.

Ну а многие поклонники тут же подметили, что фиолетовый цвет был любимым у Хюррем султан. Этот богатый оттенок могли позволить себе только члены правящей династии. Вот почему хасеки султана Сулеймана заказывала себе платья именно фиолетового цвета, чтобы подчеркнуть свой статус и власть. Ткань фиолетового цвета считалась дорогой и редкой, она ассоциировалась с Османской династией.

«Хюррем обожала фиолетовый — цвет Османов», «Рядом только султана Сулеймана не хватает, какая была бы пара», «Шикарная! Ну чем не султанша?», «Вот такой медовый оттенок волос ей идет куда больше», «Наша Хюррем султан», «Загляденье просто! Магия», — пишут фолловеры.

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