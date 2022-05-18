«Я исправно платил, плачу и буду платить»: Данко опроверг слухи, что не помогает дочерям

Как отметил музыкант, на него просто наговаривают.

Певец Данко заявил, что продолжает помогать своим дочерям, несмотря на многочисленные слухи, будто он про них совсем забыл.

«Стоп! Хватит это терпеть! Абсолютная клевета. Я исправно платил, плачу и буду платить. Не понимаю, почему ведется травля в отношении меня. Может, потому что я не как Галкин, уехал в Израиль, а живу в Крыму?!» Данко

Как отметил Данко, он делает «патриотические поступки». В отличие от некоторых других артистов, имена которых он не будет называть. По словам певца, он даже получал награды от министра обороны Сергея Шойгу, сообщает «СтарХит».

Напомним, что у музыканта две дочери. Их мать не раз говорила, что Данко позабыл о наследницах и никак им не помогает.

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