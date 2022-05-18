Надя Ручка из «золотого состава» «Блестящих» неожиданно вернулась в группу спустя пять лет

Теперь в музыкальном коллективе пять участниц.

Певица Надя Ручка приняла решение вернуться в суперпопулярную 20 лет назад группу «Блестящие». В свое время, пять лет назад, она покидала коллектив «по семейным обстоятельствам».

Отметим, что Надя Ручка была в так называемом «золотом составе» «Блестящих». Кроме нее, туда входили такие артистки, как Ксения Новикова, Юлия Ковальчук и Анна Семенович. Кстати, Новикова до сих пор выступает в группе.

Заметим, что сейчас в «Блестящих» пять участниц. Кроме Новиковой и Ручки, это Марина Бережная, Кристина Илларионова и Сильвия Золотова, сообщает «Комсомольская правда».

Группа «Блестящие» была создана в 1995 году композитором Андреем Грозным и продюсером Андреем Шлыковым. Коллектив был популярным с 1996 по 2007 годы.

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