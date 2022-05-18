На звезду сериала «Эйфория» подали в суд за «украденный» дизайн купальников

Звезде сериала «Эйфория» Сидни Суини придется ответить в суде за свое своеволие. К 24-летней актрисе подала иск компания-производитель купальников.

Как сообщает издание TMZ, в 2021 году бренд LA Collective заключил с артисткой контракт на то, что она будет продвигать их купальники. Дизайнеры прислали звезде свои прототипы, она все одобрила и собиралась стать лицом новой коллекции. Однако затем ее представители резко разорвали сделку без объяснения причин.

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Окей, можно найти и другую молодую звезду с потрясающим телом, но затем Сидни появилась в новых сериях «Эйфории» (как минимум в пяти эпизодах) в купальниках такого же дизайна, который ей ранее высылала ставшая неугодной компания.

Производитель не стал это терпеть и подал на актрису в суд. Разорванная сделка якобы должна была принести LA Collective более 3 миллионов долларов, и теперь они собираются «стрясти» с госпожи Суини крупную сумму в качестве компенсации убытков.

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