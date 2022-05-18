«Выступает за жизнь!»: Долина горой встала за Агутина, которого травят еще с февраля

Сам артист тоже не стал молчать и выступил в социальных сетях.

Леонид Агутин уже не первый месяц испытывает на себе давление со стороны общественности. В Самаре отменили его концерт со странной формулировкой «по многочисленным просьбам зрителей», а в пабликах не прекращается поток хейта в его сторону.

В итоге артист не выдержал и назвал пишущих «хайпожорами», заявив, что никаких заявлений он не делал, в поддержку Украины не выступал, а лишь пожалел пострадавших людей.

Лариса Долина вступилась горой за своего коллегу и приятеля в своем телеграме, про которого стали упорно ходить слухи, что он в Майами.

«Агутин Леня в Москве, занимается форумом и, как любой нормальный человек в этой ситуации, выступает только за жизнь и за людей. Продолжает делать дело, которое любит, для страны, в которой живет и гражданином которой является. Леня, я с тобой всегда была, есть и буду! Поддерживаю тебя! Ты лучший, очень люблю!» — сказала Долина.

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