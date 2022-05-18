Прилучный укатил в отпуск с 26-летней красоткой, а «папина дочка» Карпович «лайкнула» их общее фото

Актер из сериала «Желтый глаз тигра» покрасовался в самолете в компании Зепюр Брутян из сериала «В клетке».

Сеть всколыхнули слухи о том, что Павел Прилучный закрутил новый роман. Поговаривают, что 34-летнего актера связывают теплые чувства с красавицей Зепюр Брутян. Парочка познакомилась на съемках сериала «В клетке».

Еще совсем недавно «мажор» пел дифирамбы «папиной дочке» Мирославе Карпович. Буквально в январе влюбленные вместе отдыхали в Дубае. Правда, актрисе приходилось мириться с тем, что на фешенебельном курорте в то же самое время оказалась и Агата Муцениеце с детьми: девятилетним Тимофеем и шестилетней Мией. Ну а Прилучный разрывался между экс-женой и отцовскими обязанностями, пытаясь вписать в свой отдых «папину дочку».

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Куда на этот раз летит Павел, не известно. Вот только «мажора» сопровождает отнюдь ни Мирослава Карпович. На борту самолета Прилучный позировал с 26-летней Зепюр Брутян. К слову, «папина дочка» даже «лайкнула» снимок Павла с красавицей из сериала «В клетке».

«Высокие отношения!» — тут же похвалили Миру некоторые поклонники. Ну а сам Прилучный подметил: «Кто много работал, тот заслужил отдых! Мы ненадолго».

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