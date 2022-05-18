Сара Джессика Паркер даже не удосужилась поговорить с Крисом Нотом после обвинений в его адрес

Эх, вот она голливудская дружба… Столько лет играли любовников, а в реальности даже доброго слова не дождешься.

Речь про Сару Джессику Паркер и Криса Нота. В конце 2021 года звезды «Секса в большом городе» вернулись на экраны в сериале-продолжении «И просто так». Однако это радостное для зрителей событие совпало с серией обвинений в адрес 67-летнего актера. Сразу несколько женщин рассказали прессе, как в разное время Крис домогался к ним и даже насиловал.

В итоге мужчину вычеркнули из нового проекта и даже удалили из сериала финальную сцену с ним. Он также потерял роль в другой картине. В общем, актерская карьера Нота оказалась разрушена.

В то время Сара Джессика Паркер и другие актрисы «И просто так» выпустили заявление, в котором отметили, что они «глубоко опечалены» выдвинутыми обвинениями и поддерживают женщин, которые не побоялись рассказать о том, как стали жертвами сексуальных домогательств.

Но, как вы думаете, обсудила ли главная звезда «Секса в большом городе» эту неприятную ситуацию со своим многолетним партнером по роли? Нет. В этом Сара Джессика Паркер призналась в новом интервью.

«Я даже не знаю, готова ли я говорить об этом, но я не думаю… Я не реагировала как продюсер, — попыталась ответить на вопрос издания The Hollywood Reporter 57-летняя актриса. — Я должна была поработать над этим, потому что я просто… Это просто…»

После этих невнятных слов Паркер замолчала. А когда ее напрямую спросили, разговаривали ли она с Крис Нотом после обвинений в его адрес, звезда ответила: «Нет».

Делайте выводы. А ведь ранее Крис безоговорочно встал на сторону Сары в ее конфликте с Ким Кэттролл.

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