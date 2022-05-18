Словно молодожены! Водянова в люксовом тренче с капюшоном появилась на публике под ручку с французом Арно

Наталья Водянова редко появляется на публике с мужем-французом. Русская модель вся в делах: путешествия, командировки, фотосессии, показы мод, дефиле. Не сидит без дела и Антуан Арно. Он наследник французского миллиардера Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

При этом Наталья Водянова не сразу поддалась на ухаживания Антуана. Ему пришлось несколько месяцев уговаривать русскую модель сходить с ним на свидание. Как только французский бизнесмен узнал, что манекенщица развелась с британским аристократом Джастином Портманом, он не теряя времени, позвонил Водяновой, пригласив ее на встречу. Вот только модель не спешила заводить интрижку.

Только спустя месяцы, Арно удалось растопить лед. Только посмотрите, как гармонично Наталья смотрится рядом с красавцем-французом. У пары подрастают двое сыновей: Максим и Роман. На публике Водянова не отпускает руку мужа. А он, как подметили некоторые поклонники, держится так, словно хочет сказать: «Она только моя».

Так, для променада с мужем Наталья Водянова примерила люксовое пальто, накинув капюшон. Однако остаться не узнанной модель не смогла. Репортеры ее тут же рассекретили.

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