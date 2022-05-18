«Где чьи ноги»: Волочкова, взобравшись на нового возлюбленного, снова удивила фанатов

С начала этого года Анастасия Волочкова пережила два расставания. Балерина пыталась устроить личную жизнь с банщиком Сергеем, которого свозила на Мальдивы, и с 26-летним плотником Дмитрием.

Теперь же балерина пытается найти личное счастье в объятиях нового возлюбленного. Лицо его она, как обычно, пока не показывает, но уже заявила, что избранник весьма обеспечен — самолет, футбольный клуб, яхта.

В эти дни парочка наслаждается отдыхом на турецком курорте. Анастасия тем временем уже не раз порадовала фолловеров своими новыми шпагатами в самых необычных местах. На этот раз обошлось без них. Балерина взобралась на колени молодого человека и заинтриговала фолловеров.

«Угадайте, где чьи руки и где чьи ноги», — написала Волочкова.

Тем временем в Сети появилась информация, что новый возлюбленный родом из Азербайджана и трудится таксистом.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.