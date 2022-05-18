«Максим тоже решил?»: выяснилось, каким прибыльным бизнесом в Израиле занимается брат Галкина

Старший брат шоумена много лет назад уехал из России.

Максим Галкин и Алла Пугачева уже третий месяц находятся в Израиле. Накануне Примадонна призналась, что обязательно вернется в Россию к началу учебного года. Шоумен же пока хранит молчание.

Недавно выяснилось, что старший брат юмориста Дмитрий Галкин несколько лет назад обосновался с семьей на Земле обетованной и возвращаться в Россию не намерен. По официальной информации, до отъезда он являлся одним из учредителей продюсерского центра «Центум». А по неофициальной — занимался совершенно другим бизнесом.

В 2012 году Дмитрий Галкин стал совладельцем ООО «Оружейные мастерские». Компания занимается производством оружия и боеприпасов. Только за 2021 год ее доход составлял 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает «Экспресс газета».

«Может быть, Максим, перебравшись к брату в Израиль, тоже решил заняться этим прибыльным бизнесом? Может, и высказывался так смело против России, потому что имел на крайний случай такой «запасной аэродром»?» — сообщается на страницах издания.

Напомним, ранее стало известно, сколько Максим Галкин зарабатывал на заре своей карьеры.

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