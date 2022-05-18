«Зачем поганить образ великого композитора?»: Садальский разочаровался в Серебренникове

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» заявил, что разочаровался в таланте режиссера Кирилла Серебренникова, который представил на Каннском кинофестивале свой фильм «Жена Чайковского».
«Этот фильм окончательно заставил меня разочароваться в таланте Кирилла. Какая главная мысль фильма? Показать подернутую жирком мужскую наготу с причиндалами, и что? Зачем? Затем, чтобы поганить образ великого композитора?!»
Как отметил Станислав Садальский, он не понимает, зачем надо было «мусолить своими грязными измышлениями жизнь и память о гении». По его словам, уже есть качественные фильмы на эту тему: «Горбатая гора», «Фаринелли-кастрат», «Леонардо».
Станислав Садальский подчеркнул, что не относит себя к ханжам, но смотреть данное кино ему было противно и мерзко.
Напомним, что фильм «Жена Чайковского» — картина российского режиссера Кирилла Серебренникова. В нем снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и другие. Картина была включена в основную программу Каннского кинофестиваля в этом году.
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