Горячий азербайджанец, трудится таксистом: стало известно, кто новый возлюбленный Волочковой

Балерина с любимым отправилась на отдых.

В телеграм-канале «НеМалахов-сливки» появилась интересная информация о новом возлюбленном балерины Анастасии Волочковой, с которым она отправилась на отдых в Турцию.

Как утверждают создатели канала, новая любовь танцовщицы – горячий азербайджанец. Парень трудится таксистом и безумно любит шпагаты, поэтому и запал на балерину.

Напомним, что Анастасия Волочкова традиционно показывает своего нового возлюбленного «по частям». При этом она отмечает, что безумно влюблена.

Напомним, что по одной из версий Анастасия Волочкова закрутила роман с неким владельцем футбольного клуба. Он очень богатый человек.

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