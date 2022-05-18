«Пугачеву подставил под удар»: звездный промоутер завил, что Галкин повел себя как Иуда

Шоумен и Примадонна перебрались в Израиль в начале марта.

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин, которые в начале марта экстренно уехали в Израиль, попали в объективы камер журналистов. Пока шоумен отмалчивался, Примадонна заявила, что обязательно вернется в Россию.

Звездный промоутер Сергей Лавров также считает, что Алла Борисовна в любое время может вернуться на родину.

«В любом случае Галкин, по моему мнению, зря ввязался во всю эту историю. Еще и Пугачеву подставил под удар. Она-то не озвучивала никакую политическую позицию. Но их уже воспринимают как одно целое. Он что-то говорит, а грязь льется на нее», — заявил Лавров «Экспресс газете».

При этом продюсер считает, что Галкин повел себя как Иуда.

«К счастью, Алла Борисовна уже находится в таком статусе, что ей это ничем не грозит. Она в любой момент вернется в Россию, придет на любой телеканал, и ей отвалят столько денег, сколько она захочет. А вот Галкину на родине еще очень долго будут припоминать, что в трудный для страны час он повел себя как Иуда», — добавил Лавров.

Напомним, ранее стало известно, сколько получал за выступление Галкин на заре своей карьеры.

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