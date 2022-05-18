«Ничего не сравнится с новой фоткой Волочковой»: Крид поразился длинным ногам балерины

Рэпер, как оказалось, внимательно следит за судьбой танцовщицы.

Рэпер Егор Крид в «Телеграм» опубликовал снимок балерины и популярной танцовщицы Анастасии Волочковой на отдыхе.

Звезда на днях разместила снимок, на котором она запечатлена с чересчур длинными ногами. Некоторые поклонники думают, что балерина воспользовалась фотошопом.

«На — премия, а на — простуда с двух сторон. Как всегда, вовремя, но ничего сегодня не сравнится с новой фоткой Волочковой». Егор Крид

Напомним, что Анастасия Волочкова улетала отдыхать в жаркие страны с новым возлюбленным. При этом она традиционно не показывает его лицо.

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