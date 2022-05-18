«Разные бывают периоды»: Маргарита Симоньян высказалась об отношениях с Рамзаном Кадыровым

Как отметила телеведущая, она хочет сказать спасибо чеченскому народу.

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграм» выразила свою благодарность чеченскому народу и лично главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

«С ним, как известно, разные бывают периоды отношений, в том числе публично. Но сейчас, безусловно, это все совершенно обнуляется, потому что то, что делают эти люди, заслуживает уважения, восхищения». Маргарита Симоньян

По словам Маргариты Симоньян, она нигде в России не видит, чтобы была какая-то ненависть к украинцам и присутствовал какой-то этнический компонент. «В целом антиукраинских настроений в России, конечно же, нет», — заявила Маргарита Симоньян.

Ранее Симоньян говорила, что «все приезжие допрыгаются и в стране введут строгач», и она говорит это «как лицо кавказской национальности и приезжая в одном флаконе». Кадыров в ответ призвал не дискриминировать уроженцев Кавказа в прессе. Симоньян ответила, если проблему замалчивать, она только усугубляется.

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