«США, Прибалтика и Казахстан»: где будут ждать Галкина с гастролями два-три раза в год

Накануне Алла Пугачева заявила, что вернется в Россию к 1 сентября, когда ее двойняшкам Лизе и Гарри нужно будет идти в школу. Максим Галкин при этом хранит молчание и готовится к серии концертов в Израиле.

Звездный продюсер Сергей Лавров уверен, что на земле обетованной шоумен может выступать максимум раз в год.

«Это такая большая деревня. Если слишком часто заряжать концерты, люди скажут: «А зачем нам на него идти? Мы его уже видели». Раз в год или два у него могут быть гастроли в Германии, где имеется большая русская диаспора. А в США, наверное, раз в три года. Есть еще Прибалтика и Казахстан. Это совсем небольшое количество концертов. Возможно, раз в пятилетку его позовут на Украину, когда там все наладится. Вот, пожалуй, и все, на что он может рассчитывать», — цитирует Лаврова «Экспресс-газета».

Напомним, ранее стало известно, какие деньги получал Максим Галкин на заре своей карьеры.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.