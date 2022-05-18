«Бог ему судья, если наших детей в гробах нужно возить»: Башаров отреагировал на слова Райхельгауза

Актер Марат Башаров в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал громкие слова художественного руководителя московского театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

«У меня конфликта с Райхельгаузом не было. Это у него был со мной конфликт. Я не слышал из его уст такие слова о России. Он сам с Одессы, одессит, украинец». Марат Башаров

Как отметил Марат Башаров, с таким человеком, к сожалению, уже ничего не сделаешь. «В том и страх, в том и ужас, что уже ничего не сделаешь. Если бы можно было исправить, то мы бы как-то старались, пытались ему помочь. Горбатого, как известно, могила исправит. Бог ему судья, если наших детей в гробах нужно возить», — заявил Марат Башаров.

Ранее актриса Татьяна Васильева в шоу «Антонимы» заявила, что отказалась работать с Иосифом Райхельгаузом. «У меня позиция есть, а у человека противоположная на сто процентов позиция. Мы поругались из-за Украины. Я бы так не завелась, если бы он не сказал: «Вам еще привезут ваших детей в гробах, а я буду радоваться».

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