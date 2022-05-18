Новости шоу-бизнеса: когда Пугачева вернется в Россию, Васильева сравнила Хаматову со свиньей, Меньшиков может остаться без квартиры

Накануне Алла Пугачева наконец-таки появилась перед камерами журналистов и назвала дату своего возращения в Россию. Тем временем актриса Татьяна Васильева жестко прошлась по уехавшей Чулпан Хаматовой, сравнив ее со свиньей. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.
Когда вернется Алла Пугачева
Накануне Аллу Пугачеву и Максима Галкина подловили журналисты во время прогулки по Кесарии. Отвечая на их вопрос, Примадонна отметила, что обязательно вернется в Россию.
«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — отметила Примадонна.
Татьяна Васильева сравнила Чулпан Хаматову со свиньей
Актриса Татьяна Васильева сравнила сбежавшую из России Чулпан Хаматову со свиньей и попросила ее никогда не возвращаться обратно.
«Я не хочу, чтобы она возвращалась. Останусь при своем мнении, потому что она поступила как свинья. Как свинья, наевшись желудей досыта», — заявила Васильева.
Зачем Филипп Киркоров на самом деле ездил на «Евровидение»
На днях Филипп Киркоров вернулся из Турина, где отметился на «Евровидении-2022». Накануне журналисты поинтересовались у поп-короля, с какой целью он ездил на конкурс. Причина оказалась довольно проста – посмотреть на новые технологии.
«Новые краски, новые технологии, новое все. Это надо было посмотреть», — признался Киркоров.
Олег Меньшиков может остаться без квартиры
Актер и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться части своей элитной квартиры, которая находится на Фрунзенской набережной в Москве.
На звезду повторно подала в суд бывшая владелица апартаментов Светлана Савицкая. Она уверяет, что данное жилье в свое время приобретала вместе с мужем, поэтому это их совместно нажитое имущество.
Лянка Грыу помирилась с отцом
Лянка Грыу на протяжении долгих лет не поддерживала связь с биологическим отцом. В недавнем интервью дочь Георге Грыу призналась, что со временем ей удалось примириться с отцом.
По словам Лянки, сейчас они в хороших отношениях. Правда, с родителем она видится не так часто. Георге Грыу живет в Кишиневе.
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