«Был неизбалованный»: какие гонорары получал Галкин в начале карьеры

Шоумен очень долго шел к своей славе.

В начале лета у Максима Галкина запланирован ряд концертов в Израиле. Шоумен, в начале марта уехавший в Кесарию вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри, решил пополнить семейный бюджет.

Однако по словам продюсера Сергея Лаврова, «за границей возможностей заработать актерской профессией у Галкина будет гораздо меньше, чем на родине».

«Я устраивал ему концерты на начальном этапе его карьеры. Он тогда еще был неизбалованный. Соглашался выступать за 500 тысяч рублей. Только продавался плохо. В какой-то момент вообще перестал делать сборы», — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, ранее Алла Пугачева заявила, что обязательно вернется в Россию. Галкин же пока хранит молчание на этот счет.

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