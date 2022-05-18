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«Я этого человека уже давно не знаю»: Васильева высказалась об отношениях с Садальским

Как отметила народная артистка, ее не задевают слова, сказанные актером в ее адрес.

«Я этого человека уже давно не знаю»: Васильева высказалась об отношениях с Садальским
Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press

Актриса Татьяна Васильева в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на очередной нелестный выпад в ее сторону актера Станислава Садальского.

«Меня его слова не задевают. Просто это не читаю. Я этого человека уже давно не знаю. Меня это как-то не волнует вообще. И этой темы нет».

Татьяна Васильева

Ранее Станислав Садальский встал на защиту режиссера Римаса Туминаса, который распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина лишился премии правительства.

«Вован, Лексус и примкнувшая Васильева определяют культурный уровень страны. Вам не смешно?», — спросил своих поклонников Садальский.

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Вован и ЛексусМихаил МишустинРимас ТуминасСтанислав СадальскийТатьяна Васильева