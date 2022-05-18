«Я этого человека уже давно не знаю»: Васильева высказалась об отношениях с Садальским

Актриса Татьяна Васильева в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на очередной нелестный выпад в ее сторону актера Станислава Садальского.
«Меня его слова не задевают. Просто это не читаю. Я этого человека уже давно не знаю. Меня это как-то не волнует вообще. И этой темы нет».
Ранее Станислав Садальский встал на защиту режиссера Римаса Туминаса, который распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина лишился премии правительства.
«Вован, Лексус и примкнувшая Васильева определяют культурный уровень страны. Вам не смешно?», — спросил своих поклонников Садальский.
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