«Деньги имеют свойство заканчиваться»: продюсер озвучил, что ждет Галкина в ближайшее время

Пока Максим Галкин и Алла Пугачева наслаждаются теплой погодой на берегу Средиземного моря, в России не утихают споры о том, вернется ли шоумен на родину. Пока, во всяком случае, не собирается, ведь на начало лета у него запланирован ряд концертов в Израиле.

«Деньги имеют свойство заканчиваться. И надо постоянно откуда-то брать новые. Раньше у него еще был хороший заработок на YouTube. Но сейчас монетизацию просмотров в России отменили. И его переезд в Израиль ничего не изменил. Монетизация-то идет от той страны, где просматривается контент. А у Галкина аудитория на 70-90% российская. Соответственно из-за этого рекламных контрактов у него тоже больше не будет. Не будет и денег, которые ему платили на государственных телеканалах», — цитирует продюсера Сергея Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, ранее продюсер предположил, что Галкину могли заплатить деньги западне структуры, которые запустили антироссийскую пропаганду.

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