«Занесли денег»: стало известно, почему Галкин «сжег все мосты» в России

В начале марта Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри перебрались в Израиль. Шоумен уже запланировал ряд концертов на земле обетованной в начале лета и кажется, возвращаться не планирует. Во всяком случае, в ближайшее время.

Продюсер Сергей Лавров предположил, что побудило Максима сжечь мосты и пожертвовать всем, что он имел в России.

«Может, Галкину за его нынешние выступления тоже занесли денег из западных структур, которые запускают в Интернете антироссийскую пропаганду. Они же тратят миллиарды, чтобы везде кричали, какая Россия плохая. А лишь немногие артисты не продаются. И то пока им не предложат хорошую цену», — цитирует Лаврова «Экспресс газета».

Напомним, накануне Алла Пугачева заявила, что вернется в России ближе к сентябрю.

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