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«Мы в Дубае»: невестка Валерии поделилась кадрами с отдыха

Кадры появились в телеграм-канале Лианы Шульгиной.

«Мы в Дубае»: невестка Валерии поделилась кадрами с отдыха
Лиана Шульгина. Фото: соцсети

Осенью 2020 года семья певицы Валерии стала больше. Ее младший сын Арсений женился. Избранницей молодого бизнесмена стала девушка по имени Лиана Шульгина. Спустя несколько месяцев после свадьбы, 1 января 2021 года, она родила дочь. Малышку назвали Селин.

На днях молодые родители с наследницей отправились в Дубай. К слову, на курорте в собственности у Валерии и Иосифа Пригожина есть квартира. Кадрами с отдыха Лиана поделилась в своем телеграм-канале.

Лиана Шульгина
Лиана Шульгина. Фото: t.me/lianashulginaa

«Мы в Дубае», — коротко подписала снимки и видео невестка певицы.

Напомним, Селин стала первой внучкой Валерии. И артистка и Иосиф Пригожин души не чают в малышке. По признанию ее родителей, у них в планах – как минимум трое детей.

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