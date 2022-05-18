«Мы в Дубае»: невестка Валерии поделилась кадрами с отдыха

Осенью 2020 года семья певицы Валерии стала больше. Ее младший сын Арсений женился. Избранницей молодого бизнесмена стала девушка по имени Лиана Шульгина. Спустя несколько месяцев после свадьбы, 1 января 2021 года, она родила дочь. Малышку назвали Селин.

На днях молодые родители с наследницей отправились в Дубай. К слову, на курорте в собственности у Валерии и Иосифа Пригожина есть квартира. Кадрами с отдыха Лиана поделилась в своем телеграм-канале.

«Мы в Дубае», — коротко подписала снимки и видео невестка певицы.

больше по теме Лиана Шульгина встретилась с дочерью Валерии и съела сумку Chanel вслед за Натальей Рудовой Возлюбленная бизнесмена Арсения Шульгина отправилась на вечерний променад.

Напомним, Селин стала первой внучкой Валерии. И артистка и Иосиф Пригожин души не чают в малышке. По признанию ее родителей, у них в планах – как минимум трое детей.

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