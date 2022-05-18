«Люди не из этой страны»: певец Осин заявил, что на «Песне года» давно пора провести чистку

Классический и эстрадный певец Ян Осин считает, что состав участников фестиваля «Песня года» давно пора пересмотреть. По его словам, этому конкурсу нудны новые таланты.

«Как можно проводить конкурс «Песня года», в котором участвуют не то что люди не из этой страны. Может, они стали гражданами, получили паспорта. Но они реально были против наших действий, против действий нашей страны, то есть против нашего народа. То есть это совершенно несправедливо было бы, если бы они там присутствовали», — цитирует Осина «Царьград».

Напомним, ранее в Госдуме заговорили о том, что имена уехавших из России звезд запретят упоминать в СМИ.

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